Військова підготовка, рекрутинг та логістика — які зміни у війську передбачає реформа Драпатого

У Сухопутних військах ЗСУ стартують фундаментальні зміни, які вплинуть на ситуацію на фронті на користь України. Ця трансформація охопить рекрутинг та військову підготовку, новітні технології та управління боєм, цифровізацію процесів у війську, трансформацію управління, логістики та соціальної підтримки військових.

Початок цих змін оголосив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий на ставці Верховного головнокомандувача у четвер, 12 грудня. Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.

"Сухопутні війська Збройних Сил України мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою! Люди, технології та прозоре управління — це наш фокус уваги", — наголосив генерал-майор Михайло Драпатий.

Також читайте ЗСУ вперше вдарили по бронетехніці КНДР на Харківщині: подробиці від Forbes

Командувач Сухопутних військ ЗСУ додав, що оголошені зміни мають повну підтримку з боку Верховного гловнокомандувача Збройних Сил, і втілюватимуться спільно з Генеральним штабом, Міністерством оборони та громадянським суспільством: волонтерами та благодійними фондами.

Що і як саме зміниться у найбільшій структурній частині ЗСУ

Військова підготовка: йдеться про реформування навчальних програм і центрів, а також про використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні. Підготовка бійця має бути найкраще адаптованою до потреб фронту.

"Навички та вміння нашої основи — піхотинця — мають бути максимально прикладними та практичними, без зайвої лірики, а головними носіями цих знань буде сержантський корпус з бойовим досвідом. Акцент у цих змінах буде на принципи військового лідерства та знання технологій. Без таких вмінь неможливо встановити контроль над хаосом бою, а зараз це одна із головних цілей для зміни ситуації на фронті",— пояснює Михайло Драпатий.

Рекрутинг та соціальна підтримка: у Сухопутних військах буде запроваджено прозору модель рекрутингу із нульовою толерантністю до корупції. Водночас зміниться підхід до соціальної підтримки військовослужбовця. Він має відчувати постійну турботу про себе: від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення.

Технології: український піхотинець повинен мати технологічну перевагу над ворогом на полі бою.

Оптимізація управлінських процесів: Потрібна "маневреність та ефективність" в адміністративному апараті, основою для цього будуть організаційні зміни та цифровізація.

Першими сферами, які відчують управлінські зміни, стануть логістика та військова підготовка. Адже саме вони є вирішальними для боєздатності українського війська.

"Сьогодні Сухопутні війська потребують змін, нової енергії воїнів та сучасного підходу до розвитку їхніх спроможностей. Саме в наш день, в День Сухопутних військ, хочу сказати: зміни неодмінно будуть! Як би складно нам не було, не маємо права цього не зробити. Український народ, кожен воїн, приставши до лав Збройних Сил, вже почав будувати армію майбутнього. Маємо завершити нашу справу подвійною перемогою: і над ворогом, і над всім, що гальмувало трансформацію війська. Разом!", — підсумував Командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Драпатий: Ключові пріоритети — люди, технології та прозоре управління

Командувач Михайло Драпатий оголосив масштабну трансформацію Сухопутних військ ЗСУ. За його словами, ключові пріоритети — люди, технології та прозоре управління.

Наводимо промову Михайла Драпатого:

"Сьогодні Сухопутні війська потребують змін, нової енергії воїнів та сучасного підходу до розвитку їх спроможностей.

Перш за все — у ставленні до людей. Людська гідність та якісна підготовка особового складу - у фокусі моєї уваги. Вона передбачає переформатування програм та трансформацію навчальних центрів для більш швидкої, але водночас високопрофесійної підготовки, відповідно до потреб Збройних сил та динаміки фронту. Більше розробок нового, якісних тренажерів, новітніх методик викладання.

Навички та вміння нашої основи — піхотинця — мають бути максимально прикладними та практичними, без зайвої лірики, а головними носіями цих знань буде сержантський корпус з бойовим досвідом.

Акцент у цих змінах буде зорієнтований на принципах військового лідерства та знання технологій. Без таких вмінь неможливо встановити контроль над хаосом бою, а зараз це одна із головних цілей для зміни ситуації на фронті.

Маємо пам’ятати, Сухопутні війська мають бути готовими до нових безпекових викликів, що неможливо без прозорої моделі рекрутингу. Цей процес буде інстальований з максимальною прозорістю та нульовою толерантністю до корупції. Мутований ген старого буде викорінений; соціальна підтримка стане постійною: від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення. Такий підхід вбачаю реалізувати через зміни супроводу підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.

По-друге, це технологічна перевага в озброєнні піхотинця. Сухопутні війська Збройних Сил України мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою. Наразі утримаюсь від деталей. Працюватимемо тут спільно та злагоджено з командою Генерального штабу, президента України, Міністерства оборони та інших міністерств, нашим тилом — волонтерами та фондами.

По-третє, це оптимізація управлінських процесів, — нам потрібна маневровість та ефективність в адміністративному апараті. Це буде досягнуто шляхом організаційних змін та цифровізації. Акцент на логістичному забезпеченні та підготовці. Головна мета – критично переглянути структуру витраченого часу офіцерського складу на канцеляризм, знайти більш корисне застосування вивільненого ресурсу.

Підсумовуючи. Люди, технології та прозоре управління — це той фокус уваги, який буде впроваджений у Сухопутних військах Збройних Сил України.

Отримав на це підтримку від Верховного Головнокомандувача Збройних Сил.

Зміни неодмінно будуть.

Як би складно нам не було, ми не маємо права цього не зробити. Так бачу свою задачу сьогодні.

Український народ, кожний воїн, приставши до лав Збройних Сил, почав будувати армію майбутнього. Маємо завершити нашу справу подвійною перемогою — над ворогом, і над всім, що гальмувало трансформацію війська. Разом!"

Нагадаємо, у листопаді Михайло Драпатий призначений командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Читайте також: