Військова підготовка у ВНЗ: коли почнеться та яких курсів торкнеться

У МОН наголосили, що ця підготовка "абсолютно не пов'язана з мобілізацією".

У 2025-2026 навчальному році в Україні запровадять базову загальну військову підготовку у закладах вищої освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в коментарі Новини LIVE.

"Ухвалений закон зобов'язує нас в 2025 році запровадити базову загальну військову підготовку в закладах вищої освіти. Очевидно, йдеться не про першокурсників, бо першокурсники переважно в нас сімнадцятирічні. Найбільш імовірно, що це буде 3-й курс, бо це вже 19-20 років, це повнолітні хлопці", – розповів Винницький.

Він наголосив, що ця підготовка "абсолютно не пов'язана з мобілізацією".

"Мобілізаційний вік залишається 25. Просто людина, яка закінчує вищу освіту, має вміти поводитися зі зброєю, має знати, де відбуваються збори в разі потреби, як захищатися, як надавати першу медичну допомогу, тактичну медицину. Ці всі речі є закладені в базовій загальній військовій підготовці", – сказав заступник міністра.

За його словами, ця ініціатива є продовженням переформатування предмета "Захист України" в старшій школі. Зараз розробляють систему, готують полігони, а з січня розпочнуть підготовку інструкторів для аудиторної частини.

Щодо військових кафедр, Винницький уточнив, що цим питанням займатимуться впродовж 2025-2026 року.

Нагадаємо, що в Україні була скасована строкова служба. Замість неї новий закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки мають проходити базову загальновійськову підготовку (БЗВП) або базову військову службу.

Пізніше стало відомо, що загальну військову підготовку студентів зробили обов'язковою. У МОН уточнили, що концепція базової військової підготовки (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів передбачає аудиторну і полігонну частини.

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