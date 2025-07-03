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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Військова підготовка для студентів: у Міносвіти відповіли, чи буде вона обовʼязковою

Університети України, за словами Винницького, вже розпочали підготовку до викладання в новому навчальному році теоретичної частини БЗВП обсягом три кредити.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Військова підготовка для студентів: у Міносвіти відповіли, чи буде вона обовʼязковою

Військова підготовка для студентів / © ТСН.ua

Міністерство освіти й науки України спростувало інформацію про те, що військова підготовка не буде обовʼязковою для студентів наступного навчального року й надалі.

Про це написав заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький.

«Вона, ймовірно, буде іншою, але вона все ж буде!» — заявив він.

Заступник міністра також пояснив, що це спростування опубліковано через інформацію, яка ширилася Мережею, а також у ЗМІ про нібито «необов’язковий для студентів» курс базової військової підготовки.

Михайло Винницький заявив, що така інформація була подана неточно і, на жаль, сприйнята неправильно.

«Наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроект 13347, яким пропонується запровадити у всі освітні програми фахової передвищої та вищої освіти замість курсу БЗВП (який завершується присудженням військово-облікової спеціальності (ВОС) і складанням військової присяги) дисципліну „Основи національного спротиву“. Передбачено, що ця дисципліна буде обов’язковою для всіх студентів і студенток другого року навчання всіх коледжів та університетів України», — розповів він.

Які зміни чекають на студентів

Наразі законопроєкт передбачає зміну концепції, за якою студенти набуватимуть знання і навички, необхідні для виконання обов’язків із захисту України.

БЗВП (курс підготовки бійця) пропонується замінити на навчальну дисципліну «Основи національного спротиву», в якій робиться акцент на домедичній допомозі, теоретичному компоненті вогневої підготовки та ознайомленні з сучасними цифровими технологіями, які використовуються в секторі безпеки та оборони.

Польові навчання, за словами Винницького, пропонують скоротити. Тож замість повного циклу вогневої підготовки, що є в структурі мобілізаційного курсу БЗВП, будуть короткі виїзди на полігони для засвоєння базових навичок поведінки зі зброєю та орієнтації в неміських умовах.

У законопроєкті містяться положення, які уможливлюють проходження дисципліни «Основи національного спротиву» студентами і студентками, які через релігійні переконання не мають права тримати зброю в руках — для них буде збільшено компонент домедичної допомоги.

«Запровадження курсу „Основи національного спротиву“ не має на меті готувати студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти до мобілізації», — додав він.

Мобілізаційний вік в Україні: чи будуть зміни

Він залишається незмінним: лише від 25 років, до цього віку — суто за бажанням на спеціальні контракти для добровольців віком 18–24.

«Тому повноцінний курс БЗВП для всіх студентів непотрібний. А курс „Основи національного спротиву“ — це про підготовку до потенційних загроз, з яким може в майбутньому зіткнутися будь-який громадянин України», — додав він.

Також заступник міністра освіти й науки повідомив, що зараз університети вже розпочали підготовку до викладання в новому навчальному році теоретичної частини БЗВП обсягом три кредити.

«Ця підготовка залишається чинною, адже теоретична частина курсу „Основи національного спротиву“ мінімально відрізнятиметься від теоретичної частини БЗВП. Різнитиметься практичний складник, який у разі прийняття законопроекту 13347 буде суттєво іншим. Але підготовка до запровадження цієї практичної частини розпочнеться з нового року, тому все, що вже зроблено щодо підготовки, залишається чинним», — написав заступник міністра освіти й науки.

Нагадаємо, на Полтавщині перевірять Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій, в якому «зашкалює» кількість студентів віком 25+.

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