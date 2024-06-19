Військова поліція України: в Раді повідомили, чи торкнеться її робота цивільних

За словами нардепа, як би не закінчився розгляд відповідного законопроєкту в парламенті, робота військової поліції не матиме жодного стосунку до цивільних.

Робота військової поліції України стосуватиметься виключно військових, а до цивільних цей орган не матиме стосунку. За своєю суттю військова поліція – це фактично військова служба правопорядку, але з розширеними повноваженнями.

Про це розповів народний депутат Андрій Осадчук, повідомляє "Еспресо".

Осадчук пояснив, що військова поліція за своєю суттю – фактично військова служба правопорядку з розширеними повноваженнями. Під час обговорення у парламентському комітеті нардепи-ініціатори законопроєкту про військову поліцію вказали, що це буде "гібридний" орган. Однак Осадчук сказав, що "ніякої гібридності тут бути не може".

"Вирішили, що слово "поліція" гарне, і фактично ним назвали розширену військову службу правопорядку. Тобто їм хочуть надати частину функцій слідства, ОРД (оперативно-розшукова діяльність – ред.), наскільки я розумію, але всіх функцій правоохоронного органу там не буде за задумом ідеологів цього процесу", – розповів народний обранець.

Він наголосив, що робота військової поліції стосуватиметься виключно військових, а не цивільних.

"Я ще раз повторюю, в будь-якому варіанті це не буде стосуватися цивільних, як би не закінчився розгляд цього законопроєкту у Верховній Раді", – запевнив Осадчук.

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Недоліки законопроєкту про військову поліцію

Нардеп також вказав на недоліки законопроєкту про військову поліцію. На його думку, в такому органі мають працювати спеціалісти щонайменше в галузі права, адже йдеться про слідство, ОРД і так далі.

"Але в цьому законопроєкті написано, що туди можуть брати на службу призовників. Я слабо розумію, як звичайний призовник може виконувати роботу в такому органі, який назвали "військова поліція". Вибачте, навіть у патрульну поліцію, коли набирають людей, в принципі, як кажуть, з вулиці, можна податися, але тебе досить довго вчать. Не просто фізичних вправ, а тебе вчать правил, тебе готують спеціально. Як це можна робити без такої підготовки, я не уявляю. Це все про глибинні дефекти цієї ідеї", – розповів Осадчук.

Він додав, що слід називати речі своїми іменами. Тобто, якщо військова служба правопорядку не може впоратися зі своїми завданнями, їй варто на час воєнного стану надати додаткові повноваження.

"Хай вони приходять, кажуть, що їм треба, і ми це зробимо. Я готовий це підтримати. Але якщо це не поліція, то не називаймо це поліцією", – сказав політик.

Нагадаємо, на початку червня Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкти №6569-д і 6570-д про створення військової поліції. Нардепи тоді інформували, що до розгляду цих законопроєктів повернуться після проведення додаткових консультацій.

А 19 червня Верховна Рада ухвалила за основу оновлений законопроєкт №6569-д про військову поліцію. Її створять як військове формування з правоохоронними функціями, яке повинно буде забезпечувати правопорядок та військову дисципліну. Орган складатиметься з військовослужбовців, держслужбовців та працівників.

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