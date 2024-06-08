Військова поліція в Україні: які завдання буде виконувати новий правоохоронний орган

Одним із важливих завдань, покладених на військову поліцію, будуть внутрішні службові розслідування, які стосуватимуться не тільки військовослужбовців, але й цивільних співробітників Міноборони.

Про це повідомив експерт з питань безпеки, колишній радник МВС Валерій Поцелуйко в ефірі телеканалу “Київ24”.

За його словами, на військову поліцію будуть покладені приблизно такі самі завдання, які сьогодні мають Державне бюро розслідувань і звичайна поліція.

“Перше, основне - це запобігання вчиненню правопорушень не тільки військовослужбовцями, але й співробітниками Міноборони, які є держслужбовцями, Друге - це досудове розслідування, [будуть створені] слідчі органи, які будуть розслідувати злочини, кримінальні проступки”, - перелічив Поцелуйко.

Окрім того, військові поліцейські займатимуться превентивною діяльністю, кримінальним аналізом та виявленням правопорушень. Одним із важливих завдань, покладених на військову поліцію, Валерій Поцелуйко назвав внутрішні службові розслідування.

Як повідомлялося раніше, 31 травня комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт про військову поліцію.

Новому правоохоронному органу планували, зокрема, надати такі повноваження:

тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автодоріг;

зупиняти і проводити поверхневу перевірку транспорту, перевірку у водіїв документів на право користування та керування авто;

проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури – у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом.

Нагадаємо, Верховна Рада 5 червня зняла з розгляду законопроєкти №6569-д і 6570-д про створення в Україні військової поліції. Народні депутати, до розгляду цих законопроєктів повернуться після проведення додаткових консультацій.

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