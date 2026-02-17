Військова служба для осіб 60+: що відомо про нововведення

Мобілізація. / © ТСН.ua

В Україні під час дії воєнного стану добровольці, вік яких понад 60 років, зможуть укласти однорічний контракт на проходження військової служби.

Це запроваджено указом президента України №108/2026, повідомили у Міністерстві оборони.

Зазначається, що цей документ вносить зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України.

Контракт для добровольців 60+

Зазначається, що в Україні мобілізація чоловіків віком від 60 років не відбувається. Натомість вони можуть укласти контракт. В міноборони наголошують, що такий контракт — це «виключно добровільна ініціатива» для тих, хто визнаний військово-лікарською комісією придатним до військової служби за станом здоров’я.

Для прийняття на службу за контрактом чоловіки 60+ мають подати відповідні звернення та листи від командирів військових частин до центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання чи перебування.

«Якщо доброволець приймається на військову службу за контрактом як офіцер, лист командира військової частини на укладення контракту надається виключно після погодження кандидата Генштабом ЗСУ», — йдеться у повідомленні відомства.

Військовий, який підписав контракт, гарантовано буде проходити службу не менше шести місяців на обраній посаді. Втім, призначення на інші посади, зокрема до інших військових частин, можливе тільки за його власним бажанням через пів року після заміщення такої посади.

Хто може отримати звання у скорочені терміни

Військовий може отримати чергове звання у скорочені строки, якщо:

служить у бойовій частині, яка бере участь у воєнних діях (перелік частин визначає Генштаб ЗСУ);

служить у військовій частині, яка не належить до бойового складу, і не менше трьох місяців виконував або виконує бойові (спеціальні) завдання у бойових частинах, задіяних до ведення воєнних дій;

під час дії воєнного стану виконував бойові (спеціальні) завдання у бойових частинах, задіяних до ведення воєнних дій, та був визнаний ВЛК непридатним до військової служби за станом здоров’я або придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медпідрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, за наслідками захворювань, поранень, зазнаних під час захисту Вітчизни, або переведений до інших військових частин, або повернутий із відрядження до своєї військової частини.

Коли можуть присвоїти чергове військове звання військовому ЗСУ у скорочені терміни під час дії воєнного стану:

через 1 рік – для молодшого та старшого сержантського складу (молодший сержант, сержант, старшина 2-ї статті, старшина 1-ї статті), а також молодшого офіцерського складу (молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан);

через 2 роки – для вищого сержантського (майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант), а також старшого офіцерського складу (майор, підполковник, полковник).

Варто зазначити, що для небойових частин застосовуються довші терміни вислуги років у званні.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський дозволив чоловікам 60+ офіційно служити в армії та воювати. Глава держави вніс зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше член парламентського Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив про те, що мобілізація в Україні скоро кардинально зміниться. Зокрема, з його слів, йдеться про те, щоб мінімізувати випадки, які супроводжуються конфліктами під час мобілізації.