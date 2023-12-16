Військова служба для жінок: які зміни передбачає новий законопроєкт

Жінки повинні будуть ставати на військовий облік та проходити базову загальновійськову підготовку.

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла оприлюднила останні напрацювання нового законопроєкту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби, в якому передбачено, зокрема, військовий облік та військову службу для жінок.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

Наразі триває опрацювання “реалістичної моделі” законопроєкту перед його реєстрацією у Верховній Раді. У чорновому документі передбачено такі нововведення. Жінки:

стають на військовий облік (порядок обліку визначається Міноборони);

проходять базову загальновійськову підготовку;

під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби (на бойові посади - тільки добровільно).

Підставами для звільненням від проходження базової військової підготовки (крім загальних підстав) є:

вагітність;

догляд за дитиною.

Нагадаємо, замість строкової служби новим законопроєктом планується запровадити в Україні базову загальновійськову підготовку. Таку підготовку терміном до 3 місяців повинні будуть проходити всі громадяни віком від 18 до 25 років.

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