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Військова техніка на вулицях Одеси: у мерії  просять містян не панікувати 

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Військова техніка на вулицях Одеси: у мерії  просять містян не панікувати 

pressjfo.news

Одеситів попередили про заплановане переміщення військової техніки.

Одеситів попросили не панікувати, якщо найближчими днями вони побачать на вулицях міста пересування військової техніки.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Протягом двох днів - 19 і 20 січня - вулицями Одеси переміщуватиметься військова техніка. Причина - навчання Оперативного командування “Південь".

"19-20 січня 2022 року відбудеться переміщення малих груп військової техніки з населеного пункту Чорноморське Одеського району Одеської області до мікрорайону Лузанівка Суворовського району Одеси”, - йдеться в повідомленні мерії.

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Нагадаємо, у Мережі з'явилися супутникові фотографії, на яких видно, що Росія зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

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