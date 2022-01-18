Військова техніка на вулицях Одеси: у мерії  просять містян не панікувати 

Одеситів попередили про заплановане переміщення військової техніки.
Одеситів попросили не панікувати, якщо найближчими днями вони побачать на вулицях міста пересування військової техніки.
Про це повідомили у пресслужбі міської ради.
Протягом двох днів - 19 і 20 січня - вулицями Одеси переміщуватиметься військова техніка. Причина - навчання Оперативного командування “Південь".
"19-20 січня 2022 року відбудеться переміщення малих груп військової техніки з населеного пункту Чорноморське Одеського району Одеської області до мікрорайону Лузанівка Суворовського району Одеси”, - йдеться в повідомленні мерії.
Нагадаємо, у Мережі з'явилися супутникові фотографії, на яких видно, що Росія зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.
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