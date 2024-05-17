Військова техніка окупантів у Маріуполі таранить цивільні автівки: фото

Російські військові постійно влаштовують ДТП в окупованому місті.
Через російських військових кількість ДТП у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області суттєво зросла. Неодноразово військова техніка окупантів таранить цивільні автівки.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
“Жителі міста регулярно скаржаться, що на дорогах коїться "повне свавілля", адже у місті досі замало світлофорів, пішохідних розміток та контролю за рухом”, - йдеться у повідомленні.
Окрім того, російські військові в окупованому місті не зважають на правила дорожнього руху, тому аварії за участі військової техніки в Маріуполі трапляються постійно.
“Страждають, як завжди, звичайні маріупольці”, - зауважили в міськраді.
Нагадаємо, у Маріуполі щоденно фіксують пересування військових в окупованому місті. Крім того, ворог швидкими темпами розбудовує залізничну логістику та використовує маріупольський порт для зміцнення позицій та укріплень на лінії фронту.
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