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Військова техніка окупантів у Маріуполі таранить цивільні автівки: фото

ДТП у Маруполі за участі військової техніки окупантів / © Маріупольська міська рада
ДТП у Маруполі за участі військової техніки окупантів / © Маріупольська міська рада

Російські військові постійно влаштовують ДТП в окупованому місті.

Через російських військових кількість ДТП у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області суттєво зросла. Неодноразово військова техніка окупантів таранить цивільні автівки. 

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

“Жителі міста регулярно скаржаться, що на дорогах коїться "повне свавілля", адже у місті досі замало світлофорів, пішохідних розміток та контролю за рухом”, - йдеться у повідомленні. 

Окрім того, російські військові в окупованому місті не зважають на правила дорожнього руху, тому аварії за участі військової техніки в Маріуполі трапляються постійно. 

“Страждають, як завжди, звичайні маріупольці”, - зауважили в міськраді.

Нагадаємо, у Маріуполі щоденно фіксують пересування військових в окупованому місті. Крім того, ворог швидкими темпами розбудовує залізничну логістику та використовує маріупольський порт для зміцнення позицій та укріплень на лінії фронту.

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