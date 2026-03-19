Військова замість служби брала участь у шоу "МастерШеф": ДБР відреагувало

Учасницю «МастерШеф» підозрюють у симуляції хвороби задля зйомок у шоу.

Руслана Сивак
Вікторія Кузнєцова на "Мастер Шеф"

Вікторія Кузнєцова на "Мастер Шеф" / © Instagram

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо учасниці 16-го сезону кулінарного шоу «МастерШеф», яка, за даними слідства, брала участь у телезйомках замість проходження військової служби.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва.

Згідно з матеріалами слідства, фігурантка справи обіймає посаду штурмана авіаційного загону транспортної ескадрильї. За документами, з 14 квітня по 16 серпня 2025 року жінка перебувала на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні військового медичного закладу.

Однак правоохоронці встановили, що в період з 22 квітня по 11 серпня військовослужбовиця фактично перебувала у Києві та Київській області, де брала участь у зйомках телепроєкту. Слідство припускає, що госпіталізація оформили фіктивно за допомогою невстановлених осіб, аби уникнути виконання службових обов’язків.

Скриншот ухвали суду. / © скриншот

Скриншот ухвали суду. / © скриншот

Протягом усього періоду «лікування» жінці продовжували нараховувати грошове забезпечення, премії та надбавки. За версією слідства, це завдало матеріальних збитків військовій частині.

Провадження відкрито за ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України (ухилення від військової служби шляхом обману в умовах особливого періоду). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

За даними видання «Українські новини», що посилається на власні джерела, йдеться про Вікторію Кузнєцову, яка залишила шоу у 17-му випуску. На офіційному сайті проєкту вона представлена як уродженка Коломиї, яка з 2015 року служила штурманом у Збройних Силах України. Під час ефірів учасниця майже не згадувала про свою актуальну військову службу.

Вікторія Кузнєцова на «Мастер Шеф». / © Instagram

Вікторія Кузнєцова на «Мастер Шеф». / © Instagram

