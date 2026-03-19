Військова замість служби брала участь у шоу "МастерШеф": ДБР відреагувало
Учасницю «МастерШеф» підозрюють у симуляції хвороби задля зйомок у шоу.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо учасниці 16-го сезону кулінарного шоу «МастерШеф», яка, за даними слідства, брала участь у телезйомках замість проходження військової служби.
Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва.
Згідно з матеріалами слідства, фігурантка справи обіймає посаду штурмана авіаційного загону транспортної ескадрильї. За документами, з 14 квітня по 16 серпня 2025 року жінка перебувала на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні військового медичного закладу.
Однак правоохоронці встановили, що в період з 22 квітня по 11 серпня військовослужбовиця фактично перебувала у Києві та Київській області, де брала участь у зйомках телепроєкту. Слідство припускає, що госпіталізація оформили фіктивно за допомогою невстановлених осіб, аби уникнути виконання службових обов’язків.
Протягом усього періоду «лікування» жінці продовжували нараховувати грошове забезпечення, премії та надбавки. За версією слідства, це завдало матеріальних збитків військовій частині.
Провадження відкрито за ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України (ухилення від військової служби шляхом обману в умовах особливого періоду). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
За даними видання «Українські новини», що посилається на власні джерела, йдеться про Вікторію Кузнєцову, яка залишила шоу у 17-му випуску. На офіційному сайті проєкту вона представлена як уродженка Коломиї, яка з 2015 року служила штурманом у Збройних Силах України. Під час ефірів учасниця майже не згадувала про свою актуальну військову службу.
