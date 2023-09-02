Військові безпілотником передали послання українцям в окупації: що сказали (відео)

Українські воїни безпілотником відправили для українців в окупації важливе послання. Вони закликали не брати участь у російських псевдовиборах.

Сили Оборони за допомогою БПЛА поширили над тимчасово окупованими територіями листівки з закликом ігнорувати фейкові вибори окупантів.

Відео операції показали у Центрі національного спротиву.

"На ТОТ почалось пропагандистське шоу під назвою "єдиний день голосування", який чомусь проводить з 31 серпня по 10 вересня. Суть цього шоу "легалізувати" купку маргіналів й показати "підтримку окупації", - розповіли у ЦНС.

Саме тому Сили Оборони ризикуючи життям поширили листівки з закликом бойкотувати це шоу, а також передали вітання "учасникам виборів" — членам комісій та кандидатам.

Українські військові безпілотником передали українцям на ТОТ послання: відео

Листівки, які відправили на ТОТ / Фото: Центр національного спротиву

Листівки, які відправили на ТОТ / Фото: Центр національного спротиву

Листівки, які відправили на ТОТ / Фото: Центр національного спротиву

Листівки, які відправили на ТОТ / Фото: Центр національного спротиву

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Генічеську так звані "мобільні виборчі групи" почали обхід місцевого населення. Втім, вони повертаються з порожніми урнами — українці не хочуть брати участь у псевдовиборах.

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