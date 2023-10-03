Військові біолабораторії як черговий вид роспропаганди: у “Сніданку з 1+1” пояснили, як з’явився фейк з біолабораторіями на території України

Російська пропаганда створює фейки, перетворює їх у наративи, а потім ними ж виправдовує повномасштабне вторгнення.

Біолабораторії, бойові голуби та інфіковані комарі – це все російські фейки, які в українців здебільшого викликають лише посмішку, адже ця брехня спрямована на внутрішнього споживача. Але у росіян створюється достатньо дезінформаційної екосистеми не лише для аудиторії за кордоном, а й для нас, українців.

Ведучі ранкового проєкту “Сніданок з 1+1”, що виходить щодня з 7:00 до 9:30 в ефірі телеканалу “1+1 Україна”, Руслан Сенічкін та Людмила Барбір разом з викладачкою Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, авторкою проєкту з протидії дезінформації “НотаЄнота” Альоною Романюк, розібралися, у чому суть чергової брехні РФ, що пов’язує між собою COVID-19 й повномасштабне вторгнення, та з якою метою росіяни поширюють такі безглузді фейки.

Ще на початку пандемії КОВІДу будь-яка згадка про ймовірне штучне походження вірусу викликала прискіпливий інтерес усього світу. Саме в цей час кремлівські медіа почали розповсюджувати інформацію про підконтрольні США біолабораторії на території України. За твердженням пропагандистів, саме вони і стали джерелом коронавірусної інфекції, від якої постраждав увесь світ. Ще у 2019 році росія розповідала, що ковід був занесений до Європи саме з нашої країни. Заяви країни-терористки про біолабораторії отримали нову хвилю обговорень в березні 2022 року, вже під час вже повномасштабного російського вторгнення. Тоді чиновники рф заявляли, про нібито таємні лабораторії, які розробляють біологічну зброю на території України.

«Такі фейки не нові для російської пропаганди. Чим безглуздіша брехня, тим більше люди у неї можуть повірити. Фейк про біолабораторії не новий, він застосовувався спочатку щодо Грузії ще у 2008 році», – коментує поширення такої пропаганди пані Альона.

Альона Романюк говорить, що, розповідаючи про загрози в Україні, росія намагалася виправдовувати вторгнення для своєї внутрішньої аудиторії.

«Для російської, а раніше для радянської пропаганди, було притаманним створення ворога, зокрема зовнішнього», - пояснює причину таких дивних та нереальних фейків експертка фактчекерка.

Одна із технологій російської пропаганди – розмиття реальності. Альона Романюк нагадує, що російські фейки мають десятки розгалужень та напрямків, адже всі вони направлені на різну цільову аудиторію та країни своїми методами.

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