Військові кажуть, скільки потрібно мобілізувати, а за всі методи відповідає Міноборони - нардепка

Військові самі заявляють, якої кількості призовників вони потребують, аби закрити свої потреби. Натомість за методи мобілізації до лав ЗСУ відповідає Міністерства оборони.

Про це заявила народна депутатка, членкиня комітету безпеки, оборони та розвідки України Соломія Бобровська в ефірі "Радіо Свобода".

"У військових є потреба, вони вираховують кількість і дають це Міністерству оборони, яке має напрацювати політику чи схему, як отримати цю кількість людей, яка потрібна Силам оборони загалом. Починаючи від вивчення законодавства, Міноборони напрацьовує механізм і способи.

За її словами, до Міноборони було багато запитань від усіх міністерств, представників комітетів та омбудсмена щодо обмеження конституційних прав, "які навіть не можуть бути порушенні під час дії воєнного стану".

"Те, що найбільше є таким тригерним для суспільства, - це можливість відстрочки для людей з інвалідністю третьої групи, бо дуже часто вона межує з другою, а також - питання демобілізації, бо 36 місяців для людей, - це неприйнятно... ", - наголошує депутатка.

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Бобровська каже, що у цьому процесі важливою також є роль місцевої влади та органів місцевого самоврядування.

"Є позиція, що це має бути сприяння мобілізації, а не забезпечення, наприклад, людини до пунктів збору чи ТЦК. Окрема роль Національної поліції, яка, приміром, з ТЦК буде затримувати людину... Бо це неприйнятні речі. Легалізація крадіжок людей з вулиці. Саме таким способом ми людей залякуємо, не мотивуємо і не стимулюємо до мобілізації. Ну, і запитання обмеження певних можливостей за умови, якщо людина є за кордоном, не стає на облік. Наприклад, людина хоче подовжити дію своїх документів, але не хоче ставати на військовий облік. Починається уникнення таких процедур. Але механізмів доставки людини до України немає", - пояснює депутатка.

Разом з тим вона наголошує, що ресурсу на запит військових, де потрібно понад 400 тис. мобілізованих, в принципі немає в державі.

"Це малоймовірно. Тому мусимо шукати інші способи і шляхи для забезпечення таких потреб", - додала Соломія Бобровська.

Нагадаємо, за словами Соломії Бобровської, у законопроєкті про мобілізацію є проблеми з половиною пунктів.

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