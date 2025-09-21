Військові львівської 125-ї бригади масово погрожують СЗЧ - у чому причина

ЗСУ / © Володимир Зеленський

Реклама

Військові ремонтного батальйону Львівської 125-ї важкої механізованої бригади висловили намір масового самовільного залишення частини після наказу командування про переведення їх до штурмового підрозділу.

Про це розповів військовослужбовців Володимир Романів ZAXID.NET.

Військовий розповів, що ремонтний батальйон 125-ї бригади сформували з колишніх бійців 219-го батальйону, які одними з перших брали участь у бойових операціях і продовжують виконувати завдання на передовій.

Реклама

Він додав, що завдяки підтримці друзів та родичів вдалося зібрати кошти для оснащення ремонтної майстерні, придбати сучасні 3D-принтери та мікроскоп для роботи з безпілотниками «Мавік».

«Мій син закінчив політех за фахом комп’ютерні технології. Йому ще не виповнилось 25 років, він підписав контракт та пішов добровольцем. У цивільному житті він уже був фахівцем по дронах, мав відношення саме у наш батальйон на майстра-інженера з виготовлення та ремонту безпілотників. Чотири рази його кидали то в один підрозділ, то в інший. Тиждень тому він перебрався до нас і зараз приходить бойове розпорядження — мого сина кидають в 218 батальйон. На „м’ясо“, в стрілецькі роти відбивати позиції, які вони втратили», — сказав він.

Володимир Романів розповів, що наказ про переведення у 218 батальйон стосується не тільки його сина, а й понад двадцяти інших військових з рембату, де загалом служить близько 70 осіб. Він зазначив, що сам не потрапив до цього списку, але як батько підтримує рішення сина і цих 24 осіб залишити частину самовільно. За його словами, більшість із них старші 50 років, і найбільший абсурд полягає в тому, що під час війни, де важливі фахівці для боротьби з безпілотниками, командування відправляє їх в окопи, попри їхні спеціальні навички та вік.

Повідомляється, що військові ремонтного батальйону збираються масово залишити частину після наказу про переведення до 218 батальйону.

Реклама

Раніше ми розповідали, як повернутися із СЗЧ до 30 серпня. Також офіцер «Азову» «Лемко» назвав одну з головних причин, чому бійці тікають у СЗЧ.