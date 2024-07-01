Військові моряки врятували цивільних, яких віднесло у відкрите море в Одесі (фото)

П’ятеро цивільних осіб було успішно врятовано та доставлено до берега.

Українські військові моряки врятували кілька цивільних, яких віднесло у відкрите море в Одесі.

Про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України.

У повідомленні вказується, зо до Військово-Морських Сил ЗС України звернулись представники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради з проханням про допомогу у порятунку цивільних осіб, яких хвилями віднесло у відкрите море.

"Екіпажем одного з катерів національного флоту було проведено пошук та порятунок людей, що зазнали лиха на воді. П’ятеро цивільних осіб було успішно врятовано та доставлено до берега", - йдеться у повідомленні.

Військові врятували цивільних у Чорному морі / Фото: Військово-Морські Сили ЗС України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Харківщині прикордонники під час відбиття наступу врятували "собаку-голодаку".

Крім того, ми раніше інформували, що в Одесі поранений внаслідок атаки РФ врятував життя іншому постраждалому.

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