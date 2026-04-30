Військові на передовій будуть не більше ніж 2 місяці: Сирський підписав наказ про ротації

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Ротації українських воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням ситуації, характеру бойових дій та наявних сил і засобів.

Про це повідомив головком Олександр Сирський.

«Командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів», — зазначив він.

Реклама

Також передбачено обов’язковий медогляд і відпочинок після виконання бойових завдань.

Нагадаємо, бригадний генерал Олександр Півненко заявив, що через сотні тисяч БпЛА ротація підрозділів стала найвразливішим моментом на фронті.

Тим часом військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила про 1,6 млн осіб мобілізаційного резерву та необхідність встановлення чітких термінів служби.

Новини партнерів