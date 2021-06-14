Військові намагалися викрасти зброю з військової частини, їх викрила СБУ

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Оперативники Служби безпеки викрили трьох військовослужбовців Збройних сил на спробі продажу необлікованої стрілецької зброї та боєприпасів, які вони планували незаконно вивезти з місця дислокації підрозділу.
Про це повідомив пресцентр СБУ.
Згідно з ухвалою слідчого судді Краматорського окружного суду, правоохоронці провели обшук в одному з військових підрозділів. Там вони вилучили:
- 4 автоматичні станкові гранатомети;
- 2 ручні протитанкові гранатомети;
- модернізований кулемет Калашникова;
- танкові кулемети Калашникова;
- автомат Калашникова АК 74;
- автомат Калашникова АК 47;
- 4 автомати Калашникова з металевим складним прикладом;
- 10 підствольних гранатометів ГП 25;
- пістолет Макарова;
- 3 стволи.
"Правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від 3 до 7 років", - йдеться в повідомленні.
Раніше на Житомирщині спецслужбовці викрили незаконний продаж зброї, попередньо викраденої з військових частин у Житомирській області.