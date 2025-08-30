- Дата публікації
Військові навчання РФ у Білорусі: Буданов попередив про хвилю інформаційних атак
Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов попередив про нову хвилю російської дезінформації та провокацій.
Протягом 12-16 вересня піде шалена хвиля інформаційних атак.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Киріло Буданов в етері «НовиниLIVE».
Буданов попередив про загострення російських вкидів на час російсько-білоруських навчань «Захід-2025».
За прогнозами очільника ГУР, країни Балтії потраплять під серйозний інформаційний тиск, що супроводжуватиметься всілякими вкидами та провокаціями.
Що передувало
Нагадаємо, на території Білорусі відбудуться російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025». Зазначається, що під час навчань ворог може відпрацювати застосування ядерної зброї та «Орешніка».
Раніше повідомлялося, що Україна відстежує пересування російських військ у Білорусі перед навчаннями «Захід-2025».