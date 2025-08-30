Військові навчання РФ у Білорусі: Буданов попередив про хвилю інформаційних атак

Керівник ГУР Кирило Буданов / © ТСН.ua

Протягом 12-16 вересня піде шалена хвиля інформаційних атак.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Киріло Буданов в етері «НовиниLIVE».

Буданов попередив про загострення російських вкидів на час російсько-білоруських навчань «Захід-2025».

За прогнозами очільника ГУР, країни Балтії потраплять під серйозний інформаційний тиск, що супроводжуватиметься всілякими вкидами та провокаціями.

Що передувало

Нагадаємо, на території Білорусі відбудуться російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025». Зазначається, що під час навчань ворог може відпрацювати застосування ядерної зброї та «Орешніка».

Раніше повідомлялося, що Україна відстежує пересування російських військ у Білорусі перед навчаннями «Захід-2025».