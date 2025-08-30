ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
793
Час на прочитання
1 хв

Військові навчання РФ у Білорусі: Буданов попередив про хвилю інформаційних атак

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов попередив про нову хвилю російської дезінформації та провокацій.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Кирило Буданов

Керівник ГУР Кирило Буданов / © ТСН.ua

Протягом 12-16 вересня піде шалена хвиля інформаційних атак.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Киріло Буданов в етері «НовиниLIVE».

Буданов попередив про загострення російських вкидів на час російсько-білоруських навчань «Захід-2025».

За прогнозами очільника ГУР, країни Балтії потраплять під серйозний інформаційний тиск, що супроводжуватиметься всілякими вкидами та провокаціями.

Що передувало

Нагадаємо, на території Білорусі відбудуться російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025». Зазначається, що під час навчань ворог може відпрацювати застосування ядерної зброї та «Орешніка».

Раніше повідомлялося, що Україна відстежує пересування російських військ у Білорусі перед навчаннями «Захід-2025».

Дата публікації
Кількість переглядів
793
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie