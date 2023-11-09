Військові не мовчать: мовний скандал із Фаріон набирає обертів – огляд новин

Одіозна філологиня ніколи не добирала слів, вважаючи, що у цьому її шарм, однак зараз – перетнула усі припустимі межі.

Днями екснардепка Ірина Фаріон втрапила у скандал через образливі висловлювання у бік військових ЗСУ. Тепер мовознавицю не зупинити: вона кидається на усіх поспіль, свариться як із журналістами, так і з військовими. Під "роздачу" потрапила "Пташка" з Азовсталі, яку Фаріон полила брудом. Якщо коротко: "всі тупі, я розумна і правильна".

Про сварки екснардепки та реакцію українців - читайте в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Зачепила "Пташку", яка говорила українському у російському полоні

Ірина Фаріон не припиняє заходити за межі й продовжує поливати брудом українських захисників. Цього разу під "гарячу руку" потрапила Катерина Поліщук, більше відома всім як "Пташка" з Азовсталі. Захисниця прокоментувала попередню заяву Фаріон, коли та назвала російськомовних азовців збродом, сказавши, що екснардепка є "проєктом кремля".

"Знайте межу! Мій свідомий вибір – розмовляти українською незалежно від обставин, але заяви подібних пані фУріон викликають не бажання просувати українську, а лише сказати і це моя позиція: пані фУріон, забрудніть руки священною українською землею, смердючим порохом і лайном, в якому доводиться вже десятий рік воювати кожному з нас. Проведіть тут хоча б добу, перш ніж називати себе патріоткою. Ваші слова не вартують і ламаного гроша, якою б мовою вони були. Ваша позиція не проукраїнська і я вважаю вас проєктом кремля. Ви – ворог, що просуває отруйні гидкі наративи. Ваша позиція і вислови – лайно. Це говорить вам та, яка в полоні розмовляла українською", – висловилася Поліщук.

Звісно, Фаріон не змовчала й відповіла "Пташці", до слова, повністю україномовній. Те, що вона написала, справді шокує.

"Падоньку! "Пташка" з Азовсталі назвала мене "проєктом кремля". Бачу, що в "пташки" почався синдром надєньки савченко. А може, ця "пташка" кави з "гардоном" випила, і він їй це у вушко шептув з методички медведчука....Бідолашна панночка. Свят. Свят. Свят. Порятуйте її хтось. Цікаво, що ця панночка читала з моїх праць, скільки моїх програм бачила, про скільки україноцентричних проєктів чула? Гарна подруга в надєнькі від медведчука. Співчуваю. І такі метаморфози бувають", – цинічно нафантазувала так звана мовознавиця.

Поливає брудом заступника комбата 3-ї ОШБр Жоріна

Не припиняє поливати брудом Фаріон і заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ майора Максима Жоріна, який після висловлювань мовознавиці послав її в напрямку російського корабля. Жіночці це явно дуже не сподобалося.

"Нарід! А хто таке з кац*пським прізвиськом жорін???? Воно звідки взялося?? Чого воно не в пуйла зі своїм язиком, ідеями, цінностями? Кажуть, що воно наричало на мене? То прекрасно. Оприявнення сатани під впливом моїх слів неминуче", – видала Фаріон.

Слід розуміти, що нині стоїть питання не просто мови. Звісно, що говорити рідною мовою має кожен українець незалежно від статі та посади, і тут із Фаріон не посперечаєшся, але що, чорт забирай, собі взагалі дозволяє ця не шановна пані? І хто взагалі дав їй право так говорити із військовими? Чи то азовцями, чи то бійцями іншої бригади.

"Усе, на що здатна – поливати брудом та думати, що крута? А де була пані Фаріон раніше? Чому мовчить про своє життя в 90-х і до Незалежності України? Чим займалася? Чому не боролася так за мовний закон раніше, аби в школах не викладали російською і її не вчили діти??? У багатьох українців у школі були уроки російської і ніхто не питав, чи дійсно хтось хоче вивчати язик кровожерливих сусідів. Ну а навіщо? Де тоді був цей ярий патріотизм, коли ще танки не стояли на Сході України і вона була нардепкою і могла б порушувати це питання і йти до кінця, раз такий борець за правду?", – емоційно відзначила Вікторія Гнатюк

Але ж про це Фаріон мовчить, натомість у своєму телеграм-каналі сипле повідомленнями тих, хто її підтримує.

"Бачу, що остання з політтехнологій, яку залучають владно – "опозиційні" та ваєнниє перебранці, нацькувати на мене Політехніку і студентів. Так от: Політехніка вже вас спрямувала належно, а студенти – то моя корона. І так буде завжди. Дякую всім за підтримку. Переможемо. Жодного шансу для язика: ні в запіллі, ні в бліндажі. Москва там, де її язик. Цього не розуміють тільки вороги і різновид матюкливих жоріних. Не будьте жоріними, бо це найбільше приниження чоловіка", – написала філологиня.

Позиція студентів, університету та українців

Але скандальна екснардепка таки помилилася. "Фаріон – геть із політехніки" – новий лозунг студентів Львівської політехніки. Вони повстали проти своєї викладачки й розвісили по університету плакати і вимагають керівництво закладу звільнити так звану мовознавицю. До речі, перед тим як написати, що студенти – її корона, пані Фаріон співала зовсім по іншому:

"Львівські студенти готові вийти з закликом: путін, пріді, защіті нас от Фаріон". Ви ж розумієте, панове, що це зовсім не студенти, а технологія дегенератів"

Між тим "Львівська політехніка" виступила з офіційною позицією щодо інциденту. Але про звільнення Фаріон – ані слова.

"Львівська політехніка" від початку російської агресії в Україні, у 2014 році і дотепер, активно та у різний спосіб – інтелектуальними ресурсами, науковими розробками, волонтерством – допомагає українським воїнам. Беззаперечно, кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності. І це – непорушна позиція нашого університету. Однак Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників і студентів поза університетом", – стримано зауважили у начальному закладі.

Журналісти ТСН провели опитування киян та львів'ян на цю тему. Думка пересічних громадян України є більш ніж одноголосною, а у Львові цієї пані взагалі зрікаються.

Що буде з Фаріон

Не забуваймо, що Фаріон нахабно звинуватила у війні маріупольців, а жорстокі вбивства та бомбардування у Маріуполі називала "кармою". Такими як вона, довго не займалися, але нині шквал у мережі змусив звернути увагу на цю ситуацію багатьох чиновників.

Крім того, на висловлювання Фаріон вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, звернувшись до Нацполіції, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення з проханням покарати цю диво-патріотку.

До слова, ТСН.ua намагався зв'язатися з Іриною Фаріон, аби отримати коментар, та, на жаль, відповіді не отримав.

Нагадаємо, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп Єгор Чернєв звернувся до СБУ з проханням перевірити висловлювання мовознавиці й колишньої народної депутатки Ірини Фаріон щодо військових ЗСУ. Вона заявила, що не вважає українцями тих військових, які говорять російською.

Читайте також: