ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
397
Час на прочитання
1 хв

Військові не зможуть грати у азартні ігри — деталі від Мінцифри

В Україні військовим закриють доступ до азартних ігор.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Азартні ігри (ілюстративне фото) / © Reuters

В Україні розробляють систему, яка блокуватиме участь військовослужбовців в азартних іграх на час дії воєнного стану.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Як блокуватимуть азартні ігри для військових

Метою ініціативи є захист військових та їхніх родин від ризиків і наслідків ігрової залежності. Новий алгоритм перевірки користувачів впроваджується спільно з державним регулятором грального ринку — агентством PlayCity.

Механізм передбачає автоматичну перевірку особи під час спроби входу в гру. Система звірятиме дані користувача з двома базами:

  • реєстром осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор;

  • реєстром військовослужбовців.

Доступ до гри буде автоматично заблоковано, якщо статус військового або наявність іншого обмеження підтвердиться у базах даних.

Безпека даних та технічне впровадження системи

У Мінцифри наголосили, що статус військовослужбовця залишатиметься конфіденційним для представників грального бізнесу.

«Організатор азартних ігор не бачитиме статус військового. Система передасть лише факт обмеження — без витоку даних та пояснень», — зазначають у відомстві.

Відповідальність за технічне впровадження та роботу цього механізму покладено на регулятор PlayCity. Обмеження діятимуть упродовж усього періоду воєнного стану.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ викрила у Львові інформатора, який шпигував за об’єктами Сил оборони. 21-річний молодик через ігрову залежність та борги погодився співпрацювати з ворогом за гроші.

Дата публікації
Кількість переглядів
397
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie