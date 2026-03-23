В Україні розробляють систему, яка блокуватиме участь військовослужбовців в азартних іграх на час дії воєнного стану.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Як блокуватимуть азартні ігри для військових

Метою ініціативи є захист військових та їхніх родин від ризиків і наслідків ігрової залежності. Новий алгоритм перевірки користувачів впроваджується спільно з державним регулятором грального ринку — агентством PlayCity.

Механізм передбачає автоматичну перевірку особи під час спроби входу в гру. Система звірятиме дані користувача з двома базами:

реєстром осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор;

реєстром військовослужбовців.

Доступ до гри буде автоматично заблоковано, якщо статус військового або наявність іншого обмеження підтвердиться у базах даних.

Безпека даних та технічне впровадження системи

У Мінцифри наголосили, що статус військовослужбовця залишатиметься конфіденційним для представників грального бізнесу.

«Організатор азартних ігор не бачитиме статус військового. Система передасть лише факт обмеження — без витоку даних та пояснень», — зазначають у відомстві.

Відповідальність за технічне впровадження та роботу цього механізму покладено на регулятор PlayCity. Обмеження діятимуть упродовж усього періоду воєнного стану.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ викрила у Львові інформатора, який шпигував за об’єктами Сил оборони. 21-річний молодик через ігрову залежність та борги погодився співпрацювати з ворогом за гроші.