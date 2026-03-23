- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 397
- Час на прочитання
- 1 хв
Військові не зможуть грати у азартні ігри — деталі від Мінцифри
В Україні військовим закриють доступ до азартних ігор.
В Україні розробляють систему, яка блокуватиме участь військовослужбовців в азартних іграх на час дії воєнного стану.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
Як блокуватимуть азартні ігри для військових
Метою ініціативи є захист військових та їхніх родин від ризиків і наслідків ігрової залежності. Новий алгоритм перевірки користувачів впроваджується спільно з державним регулятором грального ринку — агентством PlayCity.
Механізм передбачає автоматичну перевірку особи під час спроби входу в гру. Система звірятиме дані користувача з двома базами:
реєстром осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор;
реєстром військовослужбовців.
Доступ до гри буде автоматично заблоковано, якщо статус військового або наявність іншого обмеження підтвердиться у базах даних.
Безпека даних та технічне впровадження системи
У Мінцифри наголосили, що статус військовослужбовця залишатиметься конфіденційним для представників грального бізнесу.
«Організатор азартних ігор не бачитиме статус військового. Система передасть лише факт обмеження — без витоку даних та пояснень», — зазначають у відомстві.
Відповідальність за технічне впровадження та роботу цього механізму покладено на регулятор PlayCity. Обмеження діятимуть упродовж усього періоду воєнного стану.
Нагадаємо, контррозвідка СБУ викрила у Львові інформатора, який шпигував за об’єктами Сил оборони. 21-річний молодик через ігрову залежність та борги погодився співпрацювати з ворогом за гроші.