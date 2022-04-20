Військові оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 3 атаки і відправили на той світ 30 окупантів

Військові оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 3 атаки і відправили на той світ 30 окупантів

Окупанти спробували штурмувати позиції ЗСУ в Донецькій та Луганській областях.

В результаті штурму окупанти зазнали втрат особового складу і позбулися важкої техніки.

Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 19 квітня, українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено:

особового складу – 30

танків – 2

БТР/БМП – 8

АТ – 2

вертольотів – 1", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під Рубіжним і Сєвєродонецьком ЗСУ під час штурму відправили у шпиталь понад 100 окупантів. До місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Також під Харковом ЗСУ розгромили танкову тактичну групу окупантів, ті накивали п'ятами назад до Росії.

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