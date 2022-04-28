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Військові отримали від Techiia Foundation велику партію сучасного обладнання

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Військові отримали від Techiia Foundation велику партію сучасного обладнання

На потреби військових від фонду Techiia Foundation надійшла чергова партія обладнання, яка зробить боротьбу з російськими окупантами набагато ефективнішою.

Про це повідомив волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco).

«Питання про постачання оптики в перші дні війни стояло окремо гостро, і тому, коли у мене запитали, «що треба взагалі в першу чергу?», я відповів, що потрібні рації, нічники та теплики (прибори нічного бачення та тепловізори – ред.)», - розповів він.

Громадська організація Techiia Foundation закупила 350 рацій і 150 тепловізорів. Також до партії військового спорядження увійшли коліматорні приціли з функцією нічного бачення та кронштейни. Сто приладів нічного бачення PVS-14 та PVS-31 3 ЕОП вже роздані підрозділам.

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«Знаю, що коли Олегу Кроту показали рахунок за нічники, він офанарів від вартості. Сумарний рахунок цієї закупівлі був близько 2 млн у.о. І був одразу ж оплачений. І зараз тилами противника ходять люди, які вночі бачать дуже, дуже добре. І роблять комусь дуже, дуже погано», - написав Serg Marco.

Разом з ним про надходження спорядження від Techiia Foundation повідомили також очільники Дніпро ОВА Валентин Резніченко та Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«До нас знову приїхали генератори, каски та бронежилети. Дякую Techiia Foundation та її керівнику Олегу Кроту. Разом ми сила!» - написав у Facebook Резніченко.

А за даними голови Харківської ОВА, у регіон від фонду надійшли 500 бронежилетів та 500 касок.

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«Не варто зайвий раз нагадувати, наскільки захисне спорядження сьогодні необхідне як на передовій оборони, так і службам міст, які працюють під обстрілами», - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше Techiia Foundation здійснили поставку військового спорядження для прикордонників, що виконують завдання безпосередньо на лінії зіткнення з військами держави-терориста росії.

Дата публікації
Перегляди
1532
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