Військові отримали від Techiia Foundation велику партію сучасного обладнання

На потреби військових від фонду Techiia Foundation надійшла чергова партія обладнання, яка зробить боротьбу з російськими окупантами набагато ефективнішою.

Про це повідомив волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco).

«Питання про постачання оптики в перші дні війни стояло окремо гостро, і тому, коли у мене запитали, «що треба взагалі в першу чергу?», я відповів, що потрібні рації, нічники та теплики (прибори нічного бачення та тепловізори – ред.)», - розповів він.

Громадська організація Techiia Foundation закупила 350 рацій і 150 тепловізорів. Також до партії військового спорядження увійшли коліматорні приціли з функцією нічного бачення та кронштейни. Сто приладів нічного бачення PVS-14 та PVS-31 3 ЕОП вже роздані підрозділам.

«Знаю, що коли Олегу Кроту показали рахунок за нічники, він офанарів від вартості. Сумарний рахунок цієї закупівлі був близько 2 млн у.о. І був одразу ж оплачений. І зараз тилами противника ходять люди, які вночі бачать дуже, дуже добре. І роблять комусь дуже, дуже погано», - написав Serg Marco.

Разом з ним про надходження спорядження від Techiia Foundation повідомили також очільники Дніпро ОВА Валентин Резніченко та Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«До нас знову приїхали генератори, каски та бронежилети. Дякую Techiia Foundation та її керівнику Олегу Кроту. Разом ми сила!» - написав у Facebook Резніченко.

А за даними голови Харківської ОВА, у регіон від фонду надійшли 500 бронежилетів та 500 касок.

«Не варто зайвий раз нагадувати, наскільки захисне спорядження сьогодні необхідне як на передовій оборони, так і службам міст, які працюють під обстрілами», - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше Techiia Foundation здійснили поставку військового спорядження для прикордонників, що виконують завдання безпосередньо на лінії зіткнення з військами держави-терориста росії.