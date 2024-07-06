Військові отримають спеціальний одяг для поранених: в чому його особливість

Українські захисники отримають адаптивний одяг для поранених військових.
Міністерство оборони України затвердило вимоги до нового комплекту адаптивного одягу для поранених військовослужбовців. Це нововведення має значно покращити умови перебування поранених на стабілізаційних пунктах та у госпіталях.
Про це повідомляє Міноборони в Facebook.
Комплект розроблено з урахуванням рекомендацій військових медиків та волонтерів. Головними критеріями при створенні стали зручність для пораненого, технологічність та зносостійкість.
До складу комплекту входять майка, шорти, штани, футболка та реглан. Особливістю одягу є можливість розстібання по боковим швам за допомогою спеціальних текстильних застібок, які не подразнюють шкіру. Це дозволить легко перевдягати навіть малорухливих поранених.
Одяг буде доступний у п'яти розмірах та трьох зростах, що забезпечить комфорт як для чоловіків, так і для жінок.
Нині кілька моделей від українських виробників проходять етап доопрацювання та готуються до практичних випробувань у польових умовах.
Нагадаємо, раніше в Україні з'явився перший сертифікований бронежилет для жінок-військових. Він має вигнуту бронеплиту, звужені плечі та розширений низ.
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