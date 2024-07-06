Військові отримають спеціальний одяг для поранених: в чому його особливість

Міністерство оборони України затвердило вимоги до нового комплекту адаптивного одягу для поранених військовослужбовців. Це нововведення має значно покращити умови перебування поранених на стабілізаційних пунктах та у госпіталях.

Про це повідомляє Міноборони в Facebook.

Комплект розроблено з урахуванням рекомендацій військових медиків та волонтерів. Головними критеріями при створенні стали зручність для пораненого, технологічність та зносостійкість.

До складу комплекту входять майка, шорти, штани, футболка та реглан. Особливістю одягу є можливість розстібання по боковим швам за допомогою спеціальних текстильних застібок, які не подразнюють шкіру. Це дозволить легко перевдягати навіть малорухливих поранених.

Одяг буде доступний у п'яти розмірах та трьох зростах, що забезпечить комфорт як для чоловіків, так і для жінок.

Нині кілька моделей від українських виробників проходять етап доопрацювання та готуються до практичних випробувань у польових умовах.

Нагадаємо, раніше в Україні з'явився перший сертифікований бронежилет для жінок-військових. Він має вигнуту бронеплиту, звужені плечі та розширений низ.

Заморочуються більше, ніж для людей: бронежилети на спецзамовлення

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