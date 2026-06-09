Військові після СЗЧ зможуть підписати нові контракти: нардеп пояснив деталі

Військові / © t.me/DeepStateUA

Реклама

В Україні готують масштабну реформу системи військової служби. Міністерство оборони розробило нову концепцію контрактів, яка передбачає не лише гнучкі терміни та гарантований відпочинок для бійців, а й механізм повернення до армії тих, хто раніше пішов у СЗЧ.

Про це в ефірі програми Вечір.LIVE. заявив народний депутат від парламентської фракції «Слуга народу» Руслан Горбенко.

Повернення із СЗЧ через новий контракт

За словами парламентаря, ключовою особливістю оновленої системи стане можливість для військовослужбовців, які раніше самовільно залишили військові частини (СЗЧ), легально повернутися до лав ЗСУ. Вони матимуть змогу підписати нові контракти та продовжити службу на зрозумілих і прозорих умовах.

Реклама

Гнучкі терміни та обов’язковий відпочинок

Нова модель військових контрактів покликана зробити службу більш адаптивною. Серед основних нововведень:

гнучкі терміни служби — відмова від жорстких рамок на користь варіативності контрактів;

гарантований відпочинок — чітко визначений і забезпечений державою час для реабілітації та відпочинку військових після завершення дії їхніх угод.

«Офіційна законодавча ініціатива від Міністерства оборони щодо цього питання має надійти на розгляд Верховної Ради вже найближчим часом», — наголосив Руслан Горбенко.

Що потрібно для запуску реформи?

Попри повну готовність концепції у профільному міністерстві, впровадження нових правил безпосередньо пов’язане з фінансуванням. Запуск цього механізму напряму залежить від того, як швидко Верховна Рада ухвалить необхідні зміни до державного бюджету для забезпечення нових умов служби.

Нагадаємо, військовослужбовець, який уперше пішов у СЗЧ, може законно уникнути судимості та повернутися до служби. Військова адвокатка Тетяна Козян пояснила, що для цього потрібна добровільна явка, згода командира і рішення суду.

Реклама

Новини партнерів