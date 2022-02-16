Військові показали яскраве відео з навчань бойової авіації "Заметіль-2022"

Відпрацювали удари ракетами та авіабомбами по танках умовного противника.

В межах військових навчань "Заметіль-2022" тактична авіація Повітряних сил відпрацювала удари по танкових колонах умовного противника.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в середу, 16 лютого, опублікувавши відео з навчань.

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В межах командно-штабних навчань "Заметіль-2022" на полігоні Повурськ у Волинській області була задіяна тактична авіація. Зокрема, винищувачі Су-27 і МіГ-29 і бомбардувальники Су-24М одночасно щонайменше з трьох аеродромів завдали ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки і живій силі умовного противника.

Військові на навчаннях застосували авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих ракет до боєприпасів вагою 500 кг.

Нагадаємо, військові навчання "Заметіль-2022" стартували 10 лютого на всій території України як реакція на спільні військові навчання Росії та Білорусі.

Український військовий аташе побував у Білорусі на військових маневрах російських та білоруських військ. Водночас представник Білорусі 16 лютого стежить за маневрами українських військ на Рівненщині в межах навчань "Заметіль-2022".

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