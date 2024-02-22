Військові попередили, що Росія готується до масованого ракетного удару

Армія Російської Федерації готується до нового масованого ракетного удару по території України. Зокрема, про це свідчить вчорашній пуск ракети з Чорного моря.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, наразі росіяни завели ракетоносії до пунктів базування. Вони споряджені і готові - "хоч не всі і не повністю". Носії "Калібрів" зараз не в морі, але їм вистачить дві-три години, аби прибути на бойове чергування, наголосила представниця ЗСУ.

"З огляду на загальну аналітику, враховуючи паузу, яку витримав ворог, розуміючи його тяжіння до сакральних дат і різні інші інтерпретації, зокрема і підготовки до тих самих квазі-виборів, які вони так активно презентують. Можна говорити, що зараз певне затишшя, можливо перед наступною бурею", - каже речниця ОК "Південь".

Наразі в акваторії морі перебуває два човни Чорноморського флоту. Йдеться про забезпечення контролю на надводною ситуацією і захист пункту базування, пояснила Гуменюк.

Крім того, вона згадала запуск вчорашньої ракети РФ, яку окупанти випустила з Чорного моря по Одещині. Цю атаку Гуменюк називає "типовою тактикою ворога". За її словами, точкові ракетні удари час від часу будуть відбуватися.

"На тлі того, які втрати мала авіація, ворог обережно використовує її. З акваторії Чорного моря було завдано ракетний удар, тобто спроба виміряти готовність та щільність ППО. Ймовірно, ракета була Х-31, це протирадіолокаційна ракета. Над акваторією Чорного моря вона втратила спроможність", - пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що агресорка Росія готує терористичний акт проти України. З його слів, ризики в день другої річниці повномасштабного вторгнення підвищуються.

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