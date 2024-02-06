Військові попереджують про активність ворожої тактичної авіації

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Українські військові повідомляють, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному, північно-східному напрямках.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Повітряна тривога оголошена у Харківській, Луганській, Донецькій областях та автономній республіці Крим.
Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що окупанти атакували Харківщину: зруйновано готель, з-під завалів врятували людей.
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