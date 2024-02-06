Військові попереджують про активність ворожої тактичної авіації

Українські військові повідомляють, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному, північно-східному напрямках.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Повітряна тривога оголошена у Харківській, Луганській, Донецькій областях та автономній республіці Крим.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що окупанти атакували Харківщину: зруйновано готель, з-під завалів врятували людей.

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