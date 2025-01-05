Військові попереджують про пуски керованих авіаційних бомб на межі Донецької і Запорізької областей

Зафіксовані пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на межі Донецької і Запорізької областей.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

"Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - йшлося раніше у повідомленні.

"Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину", - додали у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, 4 січня ворог завдав авіаційного удару по Свеській громаді Шосткинського району на Сумщині. Російський КАБ зруйнував цілий під'їзд у житловій багатоповерхівці.

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