Військові повідомили, що окупанти розпочали підготовку до провокації на ЗАЕС

Збройні Сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку провокації на території Запорізької атомної електростанції, яка знаходиться під російською окупацією з 4 березня 2022 року.

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Про це інформує СтратКом Збройних сил України.

"За оперативною інформацією, сьогодні, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої", - йдеться у повідомленні.

Військові кажуть, що їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України.

"Збройні Сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов. Жодна провокація ворога не пройде", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доктор технічних наук, завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Володимир Борисенко заявив, що якщо під час проведення теракту російськими загарбниками на Запорізькій АЕС буде лити дощ, то це дозволить знизити наслідки від аварії.

Крім того, ми раніше інформували, що Запорізька АЕС втратила живлення від основної високовольтної лінії та перейшла на єдину резервну.

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