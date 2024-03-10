Військові пояснили, чому окупанти почали використовувати гольф-кари під час штурмів

Використання цих авто показує, що ворог несе дуже великі втрати у бронетехніці.

Російські загарбники почали активно використовувати під час свої атак баггі, квадроцикли та різні всюдиходи.

Особливо активно росіяни використовують баггі на Роботинському напрямку, розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що є кілька причин, чому окупанти почали так активно використовувати "гольф-кари".

"По перше, ворог намагається пройти мінні поля, мінні шлагбауми і пройти по них без підриву, доставляючи свій особовий склад на Роботинському напрямку ближче до села Роботине, яке вони хочуть захопити вже дуже давно", - зазначив він.

Крім того, використання цих авто показує, що ворог несе дуже великі втрати у бронетехніці.

"Ми вибиваємо їхню бронетехніку — танки, БТР, і вони змушені пересідати на колимаги. Ми про це говоримо, що у них "колимажні м'ясні штурми", – сказав Лиховій.

Також Лиховій заявив, що кількість такої знищеної техніки – квадроциклів, баггі та гольф-карів — йде на десятки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт розповів, як Україна може кардинально змінити ситуацію на фронті.

Крім того, ми раніше інформували, що воїни 14-го полку ЗСУ знищили FPV-дроном ворожий ЗРК "Бук-М1".

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