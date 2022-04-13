Військові професіонали НАТО у захваті від української армії - розслідувач Христо Грозєв

Військові НАТО переконані, що Україну треба брати до альянсу.

Христо Грозев із групи Bellingcat є одним з найвпливовіших розслідувачів. На його рахунку матеріали про отруєння в Солсбері та спецоперацію "Вагнергейт".

Розслідувач вважає, що Україна показала, що гідна НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

"Я знаю, що неформально та неофіційно військові професіонали НАТО у захваті від української армії і вважається, що її рівень захисту перевищує середньостатистичний рівень натівської армії. Тому питання запрошення України до НАТО змінило обґрунтування. Якщо натівських військових питаєш, вони відповідають, можна одразу брати [Україну до НАТО]. Тим паче військова техніка раніше не відповідала натівським стандартам. Наразі постачається нова техніка, яку передають країни НАТО. Залишилося лише літаки поміняти. Але все інше вже наближається до стандартів НАТО", - сказав Грозєв.

Він додав, що розуміє, що зараз це також політичне питання, яке має бути ще частиною переговорного процесу. Також Христо Грозєв впевнений, що якби Україна за пів року порушила питання про членство в НАТО ще раз, і це не було б частиною домовленостей із Кремлем, то двері НАТО можуть відчинитися раніше.

Нагадаємо, що командувач литовських збройних сил наголосив, що допомога українській армії означає безпеку для всієї Європи. У Литві планує найближчим часом організувати навчання для українських військових, аби допомогти їм підготуватись до роботи із західною технікою.