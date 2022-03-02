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"Військові РФ голодні": у Тростянці окупанти грабують магазини і лізуть до людських будинків

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"Військові РФ голодні": у Тростянці окупанти грабують магазини і лізуть до людських будинків

Російські військові пограбували магазин секонд-хенду, аби переодягнутися у цивільний одяг.

У Тростянці Сумської області російські окупанти займаються мародерством та грабежами.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Мародерство ворога набрало серйозних обертів. Військові РФ голодні, вони не лише продовжують обносити продуктові лавки, а вже лізуть у будинки до людей. Дуже часто заходять до будинків, витягують людей і забирають у них їжу, одяг", - сказав він.

Очільник області повідомив, що окупанти  пограбували магазин секонд-хенду, аби переодягнутися в цивільний одяг.

"Підозрюємо, що у ньому вони хочуть повернутися назад, на свою батьківщину", - додав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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