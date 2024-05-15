Армія РФ намагалася вчинити на Харківщині бліцкриг: військовий пояснив, чи вдався він окупантам

Російські окупанти третій день перебувають в межах 3-6 кілометрів від кордону з Україною. На Харківщині вони намагалися вчинити бліцкриг, проте він не вдався.

Про це в ефірі “Еспресо” розповів військовослужбовець ЗСУ та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, військові РФ хотіли “просочитися” вглиб нашої держави та закріпитися.

"Варто розуміти, що росіянам на Харківщині не вдався бліцкриг. Хоча ресурс, який вони залучали, маршрути, які вони прокладали, є в основному з акцентом на піхоту. Росіяни робили ставку на те, щоб просочитися вглиб нашої території й закріпитися, щоб підтягнути техніку. Бачимо, що багато техніки, яку вони акумулювали перед наступом, було знищено на самій території Росії. Ті сили російських військ, які змогли просунутися вглиб нашої території, - це 3-5 км. Росіяни третій день в цих межах і перебувають", - зауважив Іван Тимочко.

Він додав, що наразі продовжуються бої за Вовчанськ. Сьогодні, 15 травня, українські захисники біля цього населеного пункту знищили ворожі танки.

"Тобто знищується важка техніка, яку росіяни намагаються залучити на підтримку піхоти. Наразі якихось танкових клинів ворогу не вдається організувати. Бої будуть продовжуватися в такому ж ритмі. Тобто лінійні підрозділи будуть вести зустрічні бої з обох напрямків. Росіяни намагатимуться посилити свої підрозділи", - підкреслив військовий.

Нагадаємо, що росіяни задіяли на Харківщині не дуже велику кількість військовослужбовців, що навіть не перебільшує 10% від тих сил, які можуть продовжувати наступальні дії.

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