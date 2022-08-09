Військові розповіли, скільки ворожих кораблів у Чорному морі можуть нести ракети типу "Калібр"

Про це інформує оперативне командування "Південь".
В Чорному морі на чергуванні залишено два надводних носії крилатих ракет типу «Калібр» зі спорядженням 16 ракетами та 1 вдк. Вони, як і решта 6 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту тримаються на ракетно-безпечній відстані від підконтрольного нам узбережжя.
"Враховуючи актуальність ракетних загроз як з моря, так і з повітря, і з окупованого суходолу, не нехтуйте власною безпекою, дотримуйтесь порядку дій за сигналами тривог. Не наражайте себе на небезпеку відвідуючи заборонені зони та об’єкти, пам’ятайте, що обмеження введені в рамках правового режиму воєнного стану покликані вберегти ваші життя. Бережіть себе й близьких, разом збережемо й Україну!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно на узбережжі в Одеській області виявили ще одну міну. Її знешкодили військові. А на пляж у Болгарії винесло частину російської ракети від зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".
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