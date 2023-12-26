Військові спільно разом із депутатами мають визначитись: Зеленський про зміни в мобілізації

Зеленський наголосив, що зміни в мобілізації мають обговорюватися та ухвалюватися не кулуарно.

Увечері, 26 грудня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Обстріл Херсона

Російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу в Херсоні.

"Евакуаційний поїзд. Усі служби зараз на місці. Кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних. Усі оновлення інформації будуть представлені відповідними службами", – сказав Зеленський.

Ставка

Сьогодні президент провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, яке тривало кілька годин. За його словами, майже вся розмова була присвячена виробництву зброї в наступному році.

Також Зеленський сказав, що урядовці мають визначитися з усіма завданнями для нашої дипломатичної роботи наступного року – щодо домовленостей із партнерами стосовно виробництва зброї, постачання компонентів та обладнання.

"Звичайно, докладно обговорили на Ставці й ситуацію на фронті – усі напрямки, доповіді командувачів. Окрема вдячність нашим Повітряним силам – хороша робота по окупантах у Криму", – додав президент.

Мобілізація

Також читайте Посилення мобілізації: про що йдеться у новому законопроєкті та що кажуть Залужний і нардепи

"Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації. Є законодавча пропозиція – військове командування, Міністерство оборони, інші залучені органи представили її у Верховну Раду України. Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та ухвалювалися не кулуарно. А так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви в тих чи інших правил та умов, що пропонують депутати та як розв’язуються питання, які вже є в наших воїнів у Силах оборони. Закон – це те, що стосується всіх", – сказав Зеленський.

На його думку, буде правильно, щоб на базі комітету Верховної Ради військові разом із депутатами визначились із тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для наших Сил оборони.

"Чекаємо на остаточний текст закону", – додав глава держави.

Розмова з Варфоломієм

Також Зеленський говорив із Вселенським патріархом Варфоломієм і подякував йому за привітання українців та всієї України з Різдвом Христовим та за незмінну підтримку.

"Фанар бере участь у роботі щодо Формули миру. І це важливо, що й духовні лідери світу залучені до цієї спільної роботи – роботи світової більшості. Ми маємо разом – усі у світі – продовжувати наш тиск на російську державу", – підсумував Зеленський.

На завершення він особливо відзначив воїнів ГУР, а саме – спецпризначенців із підрозділу Тимура та воїнів 24-ї окремої механізованої бригади. За які конкретно досягнення – не уточнив.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Зеленський: РОСІЯНИ ВДАРИЛИ ПО ВОКЗАЛУ У ХЕРСОНІ!