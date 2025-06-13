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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

Військові та енергетики ДТЕК стали героями нового кліпу alyona alyona

Українська реперка alyona alyona презентувала новий трек та кліп «Там, де немає людей», в якому знялися військові та енергетики ДТЕК, йдеться в повідомленні артистки.

«Коли приходить втома або з’являються проблеми в житті, багато людей, зокрема і я, намагаються уникати спілкування і тікають світ за очі, щоб побути наодинці. Здається, що так правильно. Але, залишившись сам на сам із собою та своїми думками, завжди приходить усвідомлення: людині потрібна людина», - каже alyona alyona.

В кліпі артистки з’являються військові, а також енергетики компанії ДТЕК. Реперка показала героїв нашого часу, без яких важко уявити теперішнє життя України.

Трек «Там, де немає людей» вже доступний на всіх музичних платформах.

Дата публікації
Кількість переглядів
20
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