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Військові та енергетики ДТЕК стали героями нового кліпу alyona alyona
Українська реперка alyona alyona презентувала новий трек та кліп «Там, де немає людей», в якому знялися військові та енергетики ДТЕК, йдеться в повідомленні артистки.
«Коли приходить втома або з’являються проблеми в житті, багато людей, зокрема і я, намагаються уникати спілкування і тікають світ за очі, щоб побути наодинці. Здається, що так правильно. Але, залишившись сам на сам із собою та своїми думками, завжди приходить усвідомлення: людині потрібна людина», - каже alyona alyona.
В кліпі артистки з’являються військові, а також енергетики компанії ДТЕК. Реперка показала героїв нашого часу, без яких важко уявити теперішнє життя України.
Трек «Там, де немає людей» вже доступний на всіх музичних платформах.