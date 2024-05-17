Військові та ветерани повинні знати свої права, і активно їх відстоювати - фронтовик

Ветеранам і військовим, які ще служать, потрібно вчити свої права і добиватися їх реалізації. Тому потрібен зрозумілий сервіс для ветеранів, який містив би всю інформацію - зокрема, про пільги та компенсації, на які вони мають право.

Про це розповів працівник Метінвесту Руслан Сутковий, який повернувся з війни на "Запоріжсталь".

На фронті Руслан отримав поранення, тож зараз хоче виїхати на реабілітацію за кордон. А також - паралельно з роботою здобути вищу освіту, яку не закінчив 13 років тому. Він планує здобувати вищу освіту в технічному університеті Метінвест Політехніка за спеціальністю «Металургія».

Після повернення він встиг оформити деякі пільги, передбачені для ветеранів. Однак, за його словами, інформації щодо цього не вистачає.

«Я тільки зробив знижку на комунальні послуги. Більше нічим не користувався. Хоча є пільги, якими хотів би скористатися, але в Запоріжжі я їх не знайшов. Наприклад, зубопротезування. Ба більше — інформацію про пільги ще треба пошукати! Хотілося б, аби був якийсь зрозумілий сервіс для ветеранів, щоб можна було забити в пошуку запит про послуги для учасників бойових дій у твоєму місті та дізнатися, що і де є», — каже ветеран.

І ветеранам, і військовим, які ще служать, Руслан радить вчити свої права і добиватися їх реалізації. Наприклад, поранений боєць має право на компенсацію витрат на лікування.

«Військовий має знати свої права, чого саме він може вимагати від свого керівництва, і робити це", - переконаний боєць.

Як відомо, із заводу «Запоріжсталь» Ріната Ахметова було мобілізовано понад 1000 осіб, з них 206 повернулись до роботи. Загалом у Групі Метінвест на різних підприємствах працює 870 ветеранів, з яких 32 пройшли перекваліфікацію чи перенавчання і здобули новий фах.

Щоб допомогти ветеранам адаптуватися до мирного життя, Метінвест почав розробляти та впроваджувати програми адаптації. Компанія запровадила додатковий медичний огляд і психологічну підтримку для вчорашніх бійців, а також створює ветеранські хаби в містах присутності: це дає змогу людям бути собою та спілкуватися з однодумцями.

Крім того, Метінвест пропонує перенавчання для тих, хто прагне освоїти нову спеціальність, або не може займатися попередньою роботою через стан здоров’я. Зокрема, ветеранам пропонують безплатне навчання та пільгові умови вступу до університету Метінвест Політехніка.