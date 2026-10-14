Військові ТЦК ходять по хатах і забирають чоловіків: Лубінець розкрив новий "метод" мобілізації

Військовий квиток / © ТСН.ua

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В Україні зафіксували новий тип порушень із боку працівників ТЦК та СП, які силоміць забирають чоловіків безпосередньо з приватних будинків. Омбудсман Дмитро Лубінець вважає це випробуванням меж юридичної реакції суспільства.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив у інтерв’ю «Радіо Свобода».

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Лубінець повідомив, що в Україні зафіксували близько 10 випадків, коли представники ТЦК заходили на територію приватних домоволодінь або до інших приватних приміщень і силоміць забирали звідти чоловіків.

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За словами омбудсмана, подібні інциденти фіксують у різних областях України. Він припустив, що таким чином фактично перевіряють, якою буде юридична реакція на подібні дії.

«Я думаю, що це перевірка, яка буде юридична реакція, якщо працівники ТЦК і СП будуть вже заходити навіть у приватні приміщення і силоміць забирати звідти власників. Тобто спробували в одному регіоні — була реакція, пробують в інших регіонах», — зазначив Лубінець.

Один із таких випадків стався у Хмельницькій області. Омбудсман повідомив, що його представництво вже відреагувало на ситуацію, а правоохоронці заявили про відкриття кримінального провадження.

Водночас Лубінець зазначив, що наразі йому невідомо про випадки, коли працівники ТЦК виламували двері до приватних приміщень. За його інформацією, найчастіше люди самостійно відчиняють двері або вони залишаються незачиненими, після чого військовослужбовці заходять усередину та силоміць виводять чоловіків.

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Омбудсман підкреслив, що такі дії можуть мати ознаки кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, раніше Лубінець повідомив, що від початку 2026 року Офіс омбудсмана отримав понад 5800 скарг на можливі незаконні дії працівників ТЦК, що майже дорівнює показникові за увесь 2025 рік. За словами омбудсмана, окрім уже звичних порушень — застосування сили, вилучення телефонів, обмеження свободи та формальної ВЛК — з’явилася нова негативна тенденція: працівники ТЦК заходять до приватних будинків і силоміць виводять звідти людей.

У відповідь на ці випадки Офіс омбудсмана звертається до правоохоронців: лише за вересень за їхніми матеріалами відкрили 20 кримінальних проваджень, є факти оголошення підозр.

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