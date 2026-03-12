Військові ТЦК можуть затримувати без перевірки документів: нардеп пояснив, у яких випадках

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Співробітники Територіальних центрів комплектування (ТЦК) мають право затримувати громадян без попередньої перевірки документів, якщо заздалегідь володіють інформацією про перебування особи в розшуку.

Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в інтерв’ю виданню «Телеграф».

Пріоритет затримання порушників

За словами народного депутата, у більшості випадків так званої «бусифікації» йдеться про осіб, які вже порушили правила військового обліку або не з’явилися за повісткою. У таких ситуаціях військовослужбовцям ТЦК не обов’язково запитувати документи на місці.

«Вони знають, хто ви, знають, що ви в розшуку, що ви не з’являєтеся. Вас просто беруть і введуть. Ви починаєте опиратися… Але ви ж не виконали норму закону! І йому (військовослужбовцю ТЦК — ред.) не потрібно вже на бодікамеру казати: „Дай документи“», — пояснив Івченко.

Нардеп додав, що коли особу, яка ігнорує повістки, знаходять у громадському місці (ресторані, спортзалі чи на вулиці), процедура ідентифікації може вважатися пройденою, якщо ТЦК заздалегідь ідентифікували порушника.

Використання бодикамер та помилкові затримання

Нардеп зауважив, щоб усе було чесно, працівникам ТЦК запропонували носити бодикамери. Так можна буде перевірити, як вони спілкуються з людьми та чи не порушують закон.

При цьому нардеп визнав: іноді затримують і тих, хто не ховається. Їх зупиняють, перевіряють, і якщо виявляється, що людина має відстрочку (наприклад, доглядає дитину чи навчається), її все одно відпускають.

Вадим Івченко підсумував, що основне завдання ТЦК — пошук порушників обліку та забезпечення їхнього прибуття для проходження служби. Він також нагадав, що право сприяти мобілізаційним заходам наразі надано різним органам влади, зокрема місцевому самоврядуванню.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Вінниці міський голова Сергій Моргунов підписав розпорядження про створення мобільних груп оповіщення, які адресно вручатимуть повістки. До їхнього складу входитимуть, окрім працівників ТЦК і поліції, представники місцевої влади та ОСББ.

Окрім цього, працівники, які мають бронювання від мобілізації, отримують тимчасову відстрочку від призову. Однак на практиці трапляються ситуації, коли навіть заброньованих чоловіків можуть доправити до територіального центру комплектування (ТЦК) для перевірки даних.

Раніше українцям пояснили, як уникнути черг до ТЦК завдяки новій функції «Резерв+».