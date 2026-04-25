Військові врятували косулю з антидронової сітки: момент потрапив на відео
Під час бойового завдання українські прикордонники не проїхали повз чужу біду — вони врятували косулю, яка потрапила в антидронову пастку.
Українські військовослужбовці під час виконання бойового завдання врятували косулю, яка заплуталася в антидроновій сітці. Тварину помітили бійці артилерійського підрозділу UNIT-A прикордонної бригади «Помста» біля дороги.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Косуля потрапила в антидронову сітку й не могла самостійно вибратися з пастки. Військовослужбовці обережно підійшли до наляканої тварини та звільнили її з тенет.
«Навіть у найважчі моменти війни наші воїни залишаються людьми — з честю, співчуттям і повагою до життя», — зазначили в ДПСУ.
Нагадаємо, раніше біля Костянтинівки бійці полку «Сафарі» врятували собаку та вівцю, що заплуталися в антидроновій сітці. Тваринам вже нічого не загрожує.