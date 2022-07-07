Військові встановили прапор України на острові Зміїний: фото, відео

Військові ЗСУ встановили прапор України на острові Зміїний після його звільнення від російських окупантів.

Про це сьогодні, 7 липня, повідомив спеціальний підрозділ "Зґард".

"Зміїний завжди був Українським і завжди буде. І ніяка тимчасова окупація цього не змінить! Наш батальйон був першим, хто відвідав острів Зміїний після звільнення. Це було ризиковано, але тепер на острові майорить наш прапор", – йдеться у повідомленні спецпідрозділу.

На прапорі, який замайорів на Зміїному, написано: "Пам'ятай "русский военный корабль", острів Зміїний – це Україна!". Про це поінформував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Фото: Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук

Стяг підписав начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

Про зачищення від окупантів Зміїного сьогодні, 7 липня, повідомило оперативне командування "Південь".

"Підрозділи спецпризначення виконали завдання по зачистці острова Зміїний. Підтверджено знищення близько 30 одиниць ворожої техніки, виявлено покинуту амуніцію і суцільні руїни, як звичний слід "руського міра". Як символ Перемоги і відроджнння з цих руїн, українські військові встановили і закріпили прапор України, який був доставлений на острів раніше", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня ЗСУ вибили окупантів з острова Зміїний, згодом знищивши зброю і ворожу техніку. 4 липня стало відомо, що прапор України доправили на острів гелікоптером, проте тоді його ще не підіймали, оскільки туди ніхто не висаджувався.

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