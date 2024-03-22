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Військові, які були визнані "обмежено придатними" до служби, повинні пройти повторний медичний огляд

Військові, які були визнані "обмежено придатними" до служби, повинні пройти повторний медичний огляд

Надалі військово-лікарська комісія не буде видавати такий висновок / Фото: УНІАН

Далі буде визначено їх придатність до служби

Військовослужбовці, які були визнані обмежено придатними до служби, мають пройти повторний медичний огляд, адже Верховна Рада України скасувала поняття "обмежено придатний" до служби в ЗСУ.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону «Єдині новини», - пише АрміяInform. 

"Ті люди, які отримували висновок ВЛК як «обмежено придатні», пройдуть переогляд, і буде визначено їх придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не буде видавати такий висновок", — заявила вона.

Мовляв, такі зміни полегшить життя десяткам тисяч людей.

«І рідні, і самі військові зверталися і в Міністерство оборони, і в інші органи влади з проханням врегулювати це питання. І ми дуже раді, що Верховна Рада України підтримала ці зміни», — резюмувала заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

Нагадаємо, законопроєкт №10313, крім збільшення прав військових, передбачає заборону розміщувати певну інформацію в Інтернеті.

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