Військові закликають жителів одного з міст негайно евакуюватись: деталі

Росіяни активно обстрілюють Покровськ на Донеччині протягом останніх кількох днів. Зокрема, посилено атаки FPV-дронами. Військові просять місцевих мешканців їхати з міста.

Про це повідомив військовий Павло Вишебаба в ефірі "КИЇВ24".

"Особливо останні дві доби дуже тяжка ситуація у Покровську. Новий рік почався складно. Йдуть постійні обстріли і значно збільшилась кількість FPV-дронів, які залітають прямо в місто. Це десятки FPV-дронів", - сказав він.

З його слів, у місті залишається достатньо багато людей. Їхня присутність заважає роботі ЗСУ по обороні міста. Військовий закликав містян евакуюватись, поки є така можливість. Крім того, що дуже важливо, евакуація допоможе обороні Покровська.

"Ці FPV-дрони кудись сідають (у місті) і десь вибухають. Ми не можемо на це не реагувати. Ми маємо садити цих залізних пташок смерті. Але там залишаються місцеві. Це, звісно, заважає роботі Збройних сил України", - зазначив Вишебаба.

Я б закликав місцевих мешканців якщо не заради своєї безпеки, якщо ви вже такі фаталісти і не хочете убезпечити себе, то будь ласка, зробіть це заради ЗСУ, яким ви заважаєте обороняти місто. ", - наголосив Вишебаба.

Як повідомлялося, наступ окупантів на Покровськ триває. Наразі окупанти РФ зосереджують основні зусилля на Покровському напрямку. Відбуваються інтенсивні бої.

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