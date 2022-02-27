Військові збили російський літак, який летів збоку Криму

Літак впав за 150 км від Миколаєва.

Українські військові збили літак російських окупантів, який летів з анексованого Криму.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За його словами, літак збили за 150 км від Миколаєва. Втім, який саме літак впав, поки невідомо.

До слова, у ЗМІ та Телеграм-канал з'явилася інформація про масовий виліт російської авіації у невідомому напрямку з анексованого РФ Криму. Кореспондент Андрій Цаплієнко пише, що йдеться бомбардувальники та винищувачі. Їх бачать у радарах. Можливі цілі: Київ, Миколаїв, Харків, Херсон.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: