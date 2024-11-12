Як змінити місце служби в застосунку "Армія+": Умєров роз'яснив деталі

Така функція в додатку дозволить замінити процедуру довгих погоджень

Уряд ухвалив постанову, яка спрощує подачу рапортів на зміну місця служби через застосунок "Армія+".

Про це 12 листопада заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Замість довгих погоджень тепер потрібні лише копія військового квитка (або посвідчення офіцера) та рекомендаційний лист від нової бригади. Для рядового та сержантського складу дозвіл від діючого командира більше не потрібен.

Кадровий центр ЗСУ опрацьовує документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин.

"За відсутності підстав для відмови військовослужбовець отримує сповіщення про результат розгляду у застосунку Армія+. А в разі негативного рішення – повідомлення про причини відмови" – розповів міністр.

Також передбачений захист прав військових: необґрунтовані відмови будуть переглядатися Міністерством оборони.

За словами Умєрова, переведення можливе не частіше, ніж раз на рік, і після шести місяців служби у поточному підрозділі.

Функція буде доступна у застосунку з 15 листопада.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував про запровадження прозорого механізму переведення військовослужбовців між частинами ЗСУ за їхньою ініціативою.

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