Військові зможуть ставити РЕБ на дахах багатоповерхівок без дозволу мешканців: що пропонує Рада

РЕБ можуть ставити на дахах багатоповерхівок і приватній землі / © pexels.com

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В Україні можуть дозволити військовим встановлювати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки на дахах багатоповерхівок, приватних будинках і земельних ділянках або підприємствах.

Про це йдеться у законопроєкті №16210, зареєстрованому у Верховній Раді 3 листопада 2026 року.

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У документі пропонують запровадити особливий режим використання земельних ділянок на час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення. Зокрема, для розміщення засобів РЕБ та радіоелектронної розвідки хочуть дозволити використовувати земельні ділянки і об’єкти нерухомості незалежно від їхнього цільового призначення.

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Власників нерухомості зобов’яжуть надавати доступ до майна, а за перешкоджання роботі військових може загрожувати кримінальна відповідальність.

Площа території, яку використовуватимуть для розміщення одного засобу РЕБ або РЕР, не повинна перевищувати 500 квадратних метрів.

Передбачається, що власника або користувача повідомлятимуть про тимчасове розміщення обладнання. Але якщо виникне невідкладна потреба, пов’язана з національною безпекою, військові зможуть спочатку встановити обладнання, а вже потім повідомити про це власника.

Водночас, власникам пропонують компенсувати вартість комунальних послуг, які споживатимуть засоби РЕБ і РЕР, а також інші витрати, необхідні для їхньої роботи.

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Якщо внаслідок використання території земельна ділянка чи будівля потребуватиме відновлення, її мають привести до стану, придатного для подальшого використання за призначенням.

Станом на 5 листопада 2026 року законопроєкт №16210 ще не став законом. За даними офіційної картки Верховної Ради, профільний комітет рекомендував парламенту включити документ до порядку денного.

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