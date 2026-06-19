Українські військові з наземними дронами / © Associated Press

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Військові зможуть заробляти на власних оборонних розробках.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Кабінет міністрів підтримав постанову, яка має врегулювати управління інтелектуальною власністю у Силах оборони.

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Йдеться про розробки, створені військовими та передані державі. Їх зможуть запускати у серійне виробництво через систему ліцензування.

Щонайменше 25% коштів від платних ліцензій мають отримувати самі військовослужбовці-розробники. Решту спрямовуватимуть на військовий R&D, розвиток оборонних інновацій та підрозділи, де створили ці технології.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна стала одним із головних світових центрів розвитку оборонних технологій (MilTech). Українські військові та цивільні розробники створили сотні унікальних систем — від ударних морських дронів та роботизованих турелей до ШІ-платформ для аналізу поля бою. Нова постанова уряду покликана систематизувати цей процес та дати поштовх масовому виробництву вітчизняного озброєння.

До слова, Україна за крок до того, щоб запускати рої ракет «Рута» по окупантах. Українська ракета-дрон «Рута» може отримати передові можливості завдяки бойовому ШІ Hivemind. Технологія вже пройшла кілька етапів випробувань і відкриває шлях до автономних ударних місій.

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