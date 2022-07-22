Військові ЗСУ показали, як зупинили рашистів, які хотіли прорвати їхню оборону: відео

Бійці з двох батальйонів зупинили наступ росіян на одному з напрямків.

Українські військові зупинили окупантів під час спроби прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомила 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Збройних сил України.

По окупантах вдарили бійці зі 108-ї та 109-ї окремих гірсько-штурмових батальйонів. На ролику можна побачити спільну роботу українських воїнів, які своїм вогнем змогли зупинити ворога під час чергової спроби прорвати оборону на одному з напрямків.

Увага, на відео можуть бути кадри чутливого характеру!

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