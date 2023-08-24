"Військові ЗСУ самі бомблять свою інфраструктуру": у Житомирі викладачку ліцею викрили на запереченні збройної агресії РФ

Під час спілкування із колегами жінка висловлювала наративи кремля, які звучать в ефірах російських медіа.
У Житомирі СБУ викрила викладачку ліцею на запереченні збройної агресії РФ. Жінка стверджувала, що військові ЗСУ самі бомблять свою інфраструктуру.
Про це повідомляє Управління СБУ в Житомирській області.
Під час спілкування із колегами викладачка одного із житомирських ліцеїв висловлювала наративи кремля, які звучать в ефірах російських медіа.
Зокрема, за даними досудового розслідування, у приміщенні навчального закладу на початку червня жінка привселюдно звинувачувала українських військових у тому, що саме вони бомблять свою ж інфраструктуру. З її слів, український літак поблизу Озерного (Житомирський район) теж збили свої ж.
Численні злочини та звірства окупантів в Ірпені та Бучі підозрювана публічно називала "спланованою постановкою", зрежисованою українською владою.
Також підозрювана заявила, що у 2014 році російські військові прийшли в український Донецьк, бо нібито "місцеві мешканці самі бажали і просили цього".
Аналогічні паралелі проводила вона і щодо повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україну у лютому минулого року, повторюючи своїм опонентам, що "це не Росія до нас прийшла".
На підставі задокументованих фактів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України.
Нагадаємо, СБК затримала агентку Головного управління генштабу ЗС РФ під час спецоперації в Херсонській області.
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