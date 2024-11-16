Військових, що лікуються в цивільних медзакладах, годуватимуть за стандартами НАТО – Міноборони

Заступник міністра оборони Сергій Мельник запевнив, що поранені захисники України отримають покращене харчування у медзакладах, незалежно від форми власності.

Міністерство оборони України впроваджує зміни у системі забезпечення військових, які перебувають на лікуванні або реабілітації після поранення. Зокрема Постановою КМУ "вдосконалено механізм надання покращеного харчування військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я всіх форм власності".

Про це повідомило Міноборони.

Зміни, впроваджені постановою, дозволять забезпечити поранених бійців харчуванням, яке відповідає стандартам військово-медичних закладів країн НАТО. При цьому відповідати стандартам зобов'яжуть не тільки військові госпіталі, а й цивільні лікарні, які надають медичну допомогу військовослужбовцям.

"Кожен захисник, який ризикує своїм життям заради нашої свободи, заслуговує на найкращі умови для відновлення. Ми не лише забезпечуємо наших військових необхідним доглядом, а й працюємо над тим, щоб кожен з них відчував підтримку та повагу. Ця ініціатива — це наша відповідь на їхню самовідданість і мужність", — наголосив заступник міністра оборони України, бригадний генерал Сергій Мельник.

Нові норми розроблені з урахуванням потреб людського організму, який відновлюється після поранення. Вони регламентують раціон, перелік продуктів, їхню кількість та вагу.

"Нові норми забезпечують повноцінне харчування, потрібне для швидкого відновлення здоров’я. Наприклад, вони враховують підвищену потребу у білках, вітамінах та калоріях, необхідних для лікування поранень або хвороб. Розрахунок вартості такого харчування здійснюється на основі спеціального Каталогу продуктів, затвердженого Міноборони. Цей Каталог містить актуальні ціни на продукти, і саме вони беруться до уваги під час визначення вартості харчування на один ліжко-день у медзакладах", — пояснив Мельник.

Постанова Кабміну не тільки встановлює стандарти й вимоги для медзакладів, але й передбачає чіткий механізм компенсації лікарням витрат на харчування, щоб уникнути зловживань і забезпечити належні умови захисникам, необхідні для швидкого одужання.

Нагадаємо, бойовий медик оголосив голодування через погані умови у психлікарні. Найближчим часом планується ухвалення управлінських рішень, зокрема і про можливу адміністративну відповідальність осіб, відповідальних за харчування, і перегляд договорів з постачальниками.

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